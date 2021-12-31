سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية قامت يوم أمس الخميس بجرّ زورق يحملُ على متنه 120 شخصاً من مسلمي الروهينغا وأوصلته إلى أحد موانئ البلاد، حيث رسى ونزل ركّابه الذين من بينهم 60 امرأة و 51 طفلاً، وذلك بعد أن تقطّعت بهم السبل في عرض البحر وتعطّل محرك زورقهم الخشبي.
متحدث باسم الأسطول الإندونيسي أوضح أن تمّ جر الزورق من على بعد نحو 53 ميلاً (85 كيلومتراً) قبالة ساحل بيروين في إقليم أتشيه إلى ميناء كروينج جيوكويه في منطقة لوكسيوماوي المجاورة.
وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت أول أمس الأربعاء أنها ستسمح للاجئي الروهينغا الذين عثر عليهم على متن قارب بالنزول على أراضيها، بعد أن احتج السكان المحليون والمجتمع الدولي على منعهم من الرسو وإعادتهم إلى ماليزيا.
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