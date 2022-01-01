أضاءت الألعاب النارية برج تايبيه 101 حيث تجمع الآلاف من المحتفلين في العاصمة التايوانية احتفالا بالعام الجديد. من جهتها احتفلت هونغ كونغ ببداية عام 2022 بعرض مذهل للألعاب النارية وأوركسترا رائعة في ميناء فيكتوريا. وتم إطلاق الألعاب النارية فوق ميناء سيدني في الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، قبل عرض الألعاب النارية للعام الجديد في منتصف الليل. كما أضاءت ألعاب نارية صديقة للبيئة سماء العاصمة التايلاندية بانكوك، احتفالًا ببدء العام الجديد.