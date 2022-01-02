بدون تعليق: احتفالات بالعام الجديد بالسباحة في المياه الباردة في هولندا وألمانيا

حافظ السباحون المغامرون على تقليد السباحة في المياه الباردة لبحر الشمال للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في المنتجع الساحلي بالقرب من لاهاي شيفانينجن بهولندا على الرغم من إلغاء الحدث الرسمي بسبب القيود المرتبطة بتفشي كوفيد-19.
وفي ألمانيا، شارك أعضاء نادي السباحة برلينر سيلز الألماني في السباحة التقليدية لأول مرة في العام الجديد بالسباحة في بحيرة أورانك في برلين السبت. وبلغت درجة حرارة الماء 6.5 درجة مئوية. وارتدى بعض أعضاء النادي ملابس تنكرية، للاحتفال بالعام الجديد.
كان شتاء برلين حتى الآن معتدلاً نسبيًا، باستثناء فترة عيد الميلاد حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر.
يلتقي نادي السباحة الشتوية عادة كل يوم أحد للسباحة في بحيرة أورانك على حافة برلين.
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