بدون تعليق: الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع المتظاهرين في حي الشيخ جراح

تظاهر ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية للتنديد بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها وتوسع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة. وفي وقت سابق جابت المظاهرات شوارع حي الشيخ جراح قبل الوصول إلى منزل عائلة سالم التي صدر بحقها قرار من محكمة إسرائيلية بإجلائها من منزلها خلال مدة أقصاها التاسع والعشرين من شهر ديسمبر- كانون الاول المنصرم، إلا أن إسرائيل، أرجأت الخميس، قرار الإخلاء "بعد اكتشافه ثغرة قانونية بالقرار الذي صدر عن محكمة إسرائيلية عام 1988.
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