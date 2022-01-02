بدون تعليق: برتغاليون يتخلصون من "الطاقة السلبية" بالسباحة في البحر في أول أيام السنة الجديدة

في الأول من كانون الثاني- يناير من كل عام، يلتقي العشرات من سكان لشبونة للسباحة الأولى في العام على شاطئ كاركافيلوس. ويعتبر المشاركون في هذا الحدث السباحة خلال اليوم الأول من العام الجديد في المياه الباردة طريقة للتخلص من "الطاقة السيئة" و"بدء العام بعقد جديد للحياة".
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