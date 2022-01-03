أظهر شريط فيديو إعصار مائي كبير يتحرك فوق البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل مدينة أشدود الإسرائيلية. وأشارت الأخبار الأولية لتشكل هذا الإعصار المائي في البحر الأبيض المتوسط مع تساقط الأمطار على المدينة.