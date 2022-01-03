شاهد: تدريبات ومحاكاة لحفل توزيع الميداليات قبل انطلاق الألعاب الشتوية في بكين

قبل شهر على انطلاق أولمبياد بكين الشتوية، تدربت اللجنة المحلية المنظمة لحفل توزيع الجوائز بالقرب من ملعب "عش الطائر الوطني" حيث ستقام مراسم افتتاح واختتاما لأولمبياد. وستصبح العاصمة الصينية بكين في الفترة الممتدة من الـ 4 إلى الـ 20 فبراير-شباط أول مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية والصيفية بعد أن استضافت الألعاب في العام 2008.