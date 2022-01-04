احتفل الكولومبيون بكرنفال السود والبيض، وهو أحد أكبر التظاهرات الاحتفالية في المنطقة الجنوبية الغربية من كولومبيا. وتمّ تنظيم الكرنفال بملعب ليبرتاد بمدينة باستو بسبب جائحة كوفيد-19 حيث قررت السلطات نقل العروض من الشوارع إلى الملعب كجزء من إجراءاتها لمنع تفشي الفيروس أو إبطاء وتيرة انتشاره.
وعلى هامش الكرنفال قال المصمم أندريس كابريرا: "إن الشعور بالانتماء إلى هذه المدينة وإلى هذا الكرنفال شيء مهم جدًا بالنسبة لي. لهذا السبب سأرغب دائمًا في أن أكون جزءًا من الكرنفال وجزءًا من المشهد"، مؤكدا أن الموسيقى والرقص والراقصين، وكل المشاركين في العروض على ركائز مرتفعة أمور لا تبعث الفرح في نفوس سكان باستو فحسب، وإنما في نفوس الناس من جميع أنحاء العالم لأن هذا الكرنفال هو الفرح والسعادة.
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