شاهد: عاصفة ثلجية ضخمة تتسبب في تأخير الرحلات وتعيق حركة المرور في منطقة سخالين الروسية

تسببت عاصفة ثلجية في تأخير الرحلات الجوية وتعطيل حركة المرور في منطقة سخالين الروسية. وإضافة إلى التساقط الكثيف للثلوج شهدت المنطقة هبوب رياح قوية أدت إلى انقطاع الاتصالات بين المنطقة والبر الرئيسي لروسيا. وأفادت الأنباء أن مطار يوجنو ساخالينسك، بالمدينة الرئيسية في المنطقة، لا يزال يعمل ولكن حالة الطقس تسببت في إحداث تغييرات وتأخير على مستوى الرحلات.
وأظهرت فيديوهات أشخاصا وسيارات يشقون طريقهم عبر الجليد حيث كانت العاصفة الثلجية تضرب الجزيرة بينما لا يزال الوصول إلى بعض الطرق غير ممكن. وتمّ إبلاغ المواطنين عن استمرار تساقط الثلوج الكثيفة وهبوب الرياح القوية في سخالين خلال اليومين المقبلين.
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