تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت إندونيسيا في الأيام الأربعة الماضية في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في إقليم أتشيه، وفقًا للوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث.
الأمر الذي استدعى فرض حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 14 يومًا، بعد أن تسببت الفيضانات بنزوح آلاف السكان من منازلهم.
وتظهر مشاهد مصورة المواطنين وهم يحملون متعلقاتهم الشخصية ويحاولون سباحة الخروج من المنطقة، وآخرين وهم يحاولون دفع سياراتهم العالقة وسط مياه الفيضانات.
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