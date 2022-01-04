شاهد: الملاهي الليلية في برلين تشارك بحملة التطعيم ضد كوفيد-19

تظهر المقاطع المصورة، طاقما طبيا خلال حملة للقاحات ضد كوفيد في نادي ليلي "شاطئ سيج" في وسط العاصمة الألمانية، برلين يوم الإثنين.

وتقوم حوالي 3 أندية ليلية في العاصمة الألمانية بفتح أبوابها واستقبال الراغبين بالحصول على اللقاح في حملة قامت بتطعيم حوالي 4500 شخصا، حتى الآن.

وتفرض الحكومة الألمانية تدابير إغلاق لكبح انتشار كوفيد-19 تشمل إغلاق معظم الأندية الليلية والبارات والمقاهي.