شاهد: الملاهي الليلية في برلين تشارك بحملة التطعيم ضد كوفيد-19

تظهر المقاطع المصورة، طاقما طبيا خلال حملة للقاحات ضد كوفيد في نادي ليلي "شاطئ سيج" في وسط العاصمة الألمانية، برلين يوم الإثنين.
وتقوم حوالي 3 أندية ليلية في العاصمة الألمانية بفتح أبوابها واستقبال الراغبين بالحصول على اللقاح في حملة قامت بتطعيم حوالي 4500 شخصا، حتى الآن.
وتفرض الحكومة الألمانية تدابير إغلاق لكبح انتشار كوفيد-19 تشمل إغلاق معظم الأندية الليلية والبارات والمقاهي.
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