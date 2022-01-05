شاهد: ضحايا حرائق الغابات في كولورادو يعودون إلى منازلهم المنكوبة

تم السماح للمئات من مالكي المنازل في كولورادو بالعودة إلى أحيائهم، لتفقد ما تبقى من أغراض في منازلهم، بعد أن طالتها ألسنة نيران حريق الغابات الذي اندلع الأسبوع الماضي في جبال روكي. وبحثت كارين إنجلاند هوران في بقايا شقتها في لويزفيل، على أمل العثور على مجوهرات وموروثات عائلية.