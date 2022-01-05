حاول البعض من الأفغان مقاومة البرد بالتجمع حول النار بينما استمتع آخرون بتساقط الثلوج بكثافة في العاصمة كابول التي ضربها الطقس البارد وسط أزمة اقتصادية حادة جعلت الكثيرين يكافحون لتدفئة أنفسهم.