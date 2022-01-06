دون تعليق: أزمة إنسانية مستمرة في أفغانستان زاد من حدّتها شتاءٌ قارس

أدى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى زيادة مشاكل الفقراء والمحتاجين في جميع أنحاء أفغانستان. ويعاني النازحون بشكل خاص من هذه الظروف القاسية، حيث اضطر الكثير منهم إلى قضاء لياليهم في أكواخ بسيطة أو حتى خيام بدون تدفئة. هؤلاء الناس المحرومون من الاحتياجات الأساسية يأملون في أن تتمكن الجمعيات الخيرية والحكومة من مساعدتهم في البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.
No Comment المزيد من
شاهد: انقطاع خدمة الإنترنت بالتزامن مع خروج مظاهرات غير مسبوقة في كازاخستان
شاهد: ضحايا حرائق الغابات في كولورادو يعودون إلى منازلهم المنكوبة
شاهد: سمكة تونا تباع بأكثر من 145 ألف دولار أمريكي في مزاد للأسماك في طوكيو
شاهد: بسبب الفيضانات الشديدة.. آلاف السكان لا يزالوا في الملاجئ في إندونيسيا
شاهد: الثلوج الكثيفة تكسو شوارع العاصمة الأفغانية كابول
فيديو: آلاف السودانيين يتظاهرون من جديد ضد الحكم العسكري
بدون تعليق: الكولومبيون يرقصون ويعزفون الموسيقى خلال كرنفال السود والبيض
شاهد: في أول أيام السنة الجديدة.. شياو تشي جي شبل الباندا العملاق يستمتع باللعب في الثلج
شاهد: عاصفة ثلجية ضخمة تتسبب في تأخير الرحلات وتعيق حركة المرور في منطقة سخالين الروسية
شاهد: الملاهي الليلية في برلين تشارك بحملة التطعيم ضد كوفيد-19
شاهد: تشريد الآلاف جراء الفيضانات في إندونيسيا
شاهد: تدريبات ومحاكاة لحفل توزيع الميداليات قبل انطلاق الألعاب الشتوية في بكين
شاهد: إعصار مائي مهيب يتشكل فوق البحر قبالة مدينة أشدود في إسرائيل
شاهد: سكان ضواحي دنفر الأمريكية يعودون إلى منازلهم التي دمرتها حرائق الغابات
بدون تعليق: المياه الباردة في بوسطن لم تثن من عزيمة المحتفلين بالعام الجديد