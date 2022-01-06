دون تعليق: أزمة إنسانية مستمرة في أفغانستان زاد من حدّتها شتاءٌ قارس

أدى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى زيادة مشاكل الفقراء والمحتاجين في جميع أنحاء أفغانستان. ويعاني النازحون بشكل خاص من هذه الظروف القاسية، حيث اضطر الكثير منهم إلى قضاء لياليهم في أكواخ بسيطة أو حتى خيام بدون تدفئة. هؤلاء الناس المحرومون من الاحتياجات الأساسية يأملون في أن تتمكن الجمعيات الخيرية والحكومة من مساعدتهم في البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.