أقيم مهرجان نجمة بيت لحم السادس عشر للنحت على الجليد المخصص لميلاد المسيح في يكاترينبورغ الجمعة. يقام هذا الحدث تقليديًا في الأيام الأولى من شهر يناير- كانون الثاني في الساحة أمام الكنيسة، حيث يمكن لسكان المدينة مشاهدة العملية الكاملة لإنشاء التماثيل الجليدية. وشارك في الحدث 21 فريقًا من النحاتين من مدن روسية مختلفة.

تلقى كل فريق خمسة أمتار مكعبة من الجليد لبدء أعمالهم التي حددت موضوعاتها من طرف المنظمين. وتنوعت المواضيع من الدين إلى إطلاق أول قمر صناعي في العالم. كما كان ميلاد المسيح والشهداء والكنيسة الروسية وآخر عائلة قيصر روسي من بين الموضوعات التقليدية.

مُنحت الجائزة الأولى إلى ليف بديوخانوف ماريا سولوفاتوفا عن منحوتة "الراعي السماوي". يتم عرض المنحوتات الجليدية للجمهور من 14 يناير- كانون الثاني حتى 15 فبراير- شباط المقبل.