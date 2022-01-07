شاهد: في ذكرى اقتحام الـ"كابيتول".. نيويوركُ ساحةُ اعتصامٍ يندد واحتفالٍ يشيد

اعتصامٌ من أجل "إنقاذ الديمقراطية" شهدته منطقة أبر إيست سايد في نيويورك، يوم أمس الخميس، بمناسبة الذكرى الأولى لمحاولة مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحام الكونغرس لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وأعرب المشاركون عن تنديدهم بتلك الواقعة التي يرون بأنها كادت تهدد الديمقراطية في البلاد.
في تلك الأثناء وأمام كاتدرائية القديس بارتيك وسط المدينة، احتفل أنصار ترامب بتلك الحادثة التي يجدون أنها كانت تعبيراً عن قناعتهم بما ذهب إليه زعيمهم ترامب في أن "الانتخابات سُرقت".
وفي ذكرى الهجوم على مبنى الكابيتول، يستذكر أعضاء الكونغرس تلك الواقعة بكثير من الأسى، ويروي النائب هاربر وايت كيف أنه اختبأ مدّة ثلاث ساعات بينما كان يسمع صراخ المقتحمين وإطلاق الرصاص، وقال: "لم أكن أعرف ما الذي سيحدث، كنت خائفاً جداً".
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