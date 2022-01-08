بدون تعليق: بنما تطلق حملة تلقيح الأطفال ضد كوفيد-19 وسط ارتفاع في عدد حالات الاصابة بالفيروس

بدأت بنما في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا ضد مرض كوفيد-19، بهدف تمكينهم من العودة إلى المدرسة في خضم موجة جديدة من الإصابات في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.
وسط تصفيق من الممرضات والمسؤولين، تلقى جاسيير كلارك، البالغ من العمر ثماني سنوات أول اللقاحات في مستشفى الأطفال في مدينة بنما. وقالت ايرا رويز مستشارة وزارة الصحة"اللقاح آمن ومن حق الطفل أن يتم تطعيمه".
بدأت السلطات البنمية، التي تلقت مؤخرًا دفعة أولى من اللقاحات مكونة من 60 ألف جرعة لقاح مخصصة للأطفال من شركة فايزر للأدوية، عملية تطعيم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقة.
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