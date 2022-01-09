بدون تعليق: المشجعون يتوافدون على ملعب أولمبي لحضور المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا للأمم

بعد خمسين عامًا من استضافتها الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية، بدأت الكاميرون الأحد، البطولة القارية مستهدفة لقبها السادس على أمل أن لا يطغى شبح فيروس كورونا على البطولة.
الكاميرون، التي تلعب مع بوركينا فاسو وصيفة عام 2013 في مباراتها الافتتاحية في المجموعة الأولى على ملعب أوليمبي الشاسع الجديد الذي يتسع لـ 60 ألف مقعد في ياوندي، تعرف جيدا أن الرهانات والمنافسة ستكون كبيرة بالنسبة للأسود.
وتوافد المشجعون على ملعب أوليمبي لمتابعة أول مقابلة في البطولة.
كان من المفترض أن تكون الكاميرون هي الدولة المضيفة لمنافسة العام 2019، قبل أن يتم تجريدها من استضافة هذا الحدث الرياضي القاري بسبب التأخير في استعداداتها وتجهيز ملاعبها، وتولي مصر استضافة المنافسات. ثم تم تأجيل كأس الأمم 33 العام الماضي بسبب الوباء.
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