بدون تعليق: الثلوج تعم نيويورك والسياح والسكان يستمتعون في سنترال بارك

غطت الثلوج حديقة سنترال بارك في نيويورك وتوافد السكان والسياح على هذا المعلم المشهور للاستمتاع. الأطفال وجدوا متعتهم في التزحلق على الجليد في أول تساقط للثلوج في العام في بيغ آبل. عبر أحد الزائرين إلى سنترال بارك عن سعادته بهذه الأجواء وقال "المناظر خلابة، كنا بحاجة إلى هذا. وسط أجواء الجائحة الاستمتاع بالمنتزه والذهاب للتزلج يعيدنا إلى الحياة الطبيعية ونسيان كوفيد لبضع ساعات".