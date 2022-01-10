شاهد: الشرطة تلقي رذاذ الفلفل الأحمر على وجوه مشجعي لاعب التنس ديوكوفيتش

توافد مئات من المشجعين الذين ارتدوا الألوان الوطنية الصربية في ملبورن بعد أن أمر قاض فدرالي بالإفراج عن نوفاك ديوكوفيتش، اللاعب المصنف أول عالمياً بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في المدينة.واستخدمت الشرطة في وقت لاحق رذاذ الفلفل لتفريق المشجعين. وكانت أستراليا قد منعت ديوكوفيتش من دخول أراضيها لدى وصوله مساء الأربعاء للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن منافسات غراند سلام.