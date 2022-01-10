شاهد: الشرطة تلقي رذاذ الفلفل الأحمر على وجوه مشجعي لاعب التنس ديوكوفيتش

توافد مئات من المشجعين الذين ارتدوا الألوان الوطنية الصربية في ملبورن بعد أن أمر قاض فدرالي بالإفراج عن نوفاك ديوكوفيتش، اللاعب المصنف أول عالمياً بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في المدينة.واستخدمت الشرطة في وقت لاحق رذاذ الفلفل لتفريق المشجعين. وكانت أستراليا قد منعت ديوكوفيتش من دخول أراضيها لدى وصوله مساء الأربعاء للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن منافسات غراند سلام.
No Comment المزيد من
شاهد: مقتل 19 شخصا بينهم 9 أطفال في "واحد من أسوأ" الحرائق بتاريخ مدينة نيويورك الحديث
شاهد: عشاق ديوكوفيتش يحتفلون في ملبورن بعد قرار محكمة أسترالية الإفراج عنه
بدون تعليق: أطفال في كولونيا يتلقون جرعة اللقاح المضاد لكوفيد في طائرة
بدون تعليق: المؤمنون في طوكيو يصلون من أجل صحة جيدة خلال حفل تنقية الماء المثلج
بدون تعليق: ألم وتساؤلات في صفوف الناجين من الكارثة في الجبال الباكستانية
بدون تعليق: المشجعون يتوافدون على ملعب أولمبي لحضور المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا للأمم
بدون تعليق: الثلوج تعم نيويورك والسياح والسكان يستمتعون في سنترال بارك
بدون تعليق: متظاهرون يقتحمون مقر حزب معارض في ألبانيا
بدون تعليق: بنما تطلق حملة تلقيح الأطفال ضد كوفيد-19 وسط ارتفاع في عدد حالات الاصابة بالفيروس
بدون تعليق: الإثيوبيون يحتفلون بعيد الميلاد الأرثوذكسي في مدينة لاليبيلا المقدسة
دون تعليق: ملصقات في كابول تأمر النساء بتغطية أنفسهن بشكل كامل
دون تعليق: روسيا تقيم مهرجان المهد الجليدي
دون تعليق: ليما تحتفل بعيد الظهور الإلهي بعرض الملوك الثلاثة
شاهد: في ذكرى اقتحام الـ"كابيتول".. نيويوركُ ساحةُ اعتصامٍ يندد واحتفالٍ يشيد
بدون تعليق: الكنيسة الأرثوذكسية في أوروبا تحتفل بعيد الميلاد