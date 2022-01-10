شاهد: مدينة ألماتي في كازاخستان تحصي الأضرار التي خلفتها الاحتجاجات وأعمال العنف

قالت السلطات في كازاخستان، الإثنين، إن الشرطة اعتقلت ما يقرب من 8000 شخص خلال الاحتجاجات التي انزلقت إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي وشكلت أسوأ اضطرابات شهدتها الدولة السوفيتية السابقة منذ حصولها على الاستقلال قبل 30 عامًا.
قالت لجنة الأمن القومي ووكالة مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب في كازاخستان، يوم الإثنين، إن الوضع في البلاد "استقر وتحت السيطرة".
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