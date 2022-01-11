شاهد: عودة الأطفال إلى المدارس في أوغندا بعد إغلاق لمدة عامين تقريبًا بسبب جائحة كوفيد-19

أنهت أوغندا يوم الاثنين أطول إغلاق للمدارس في العالم وأمرت ملايين التلاميذ بالعودة إلى الفصول الدراسية بعد عامين تقريبًا من تعليق التعلم بسبب جائحة فيروس كورونا. وتدفق الطلاب عبر بوابات المدرسة التي تم إغلاقها في مارس 2020 عندما اجتاح الوباء العالم والتقى التلاميذ والمعلمون بعد 83 أسبوعًا خارج الفصل الدراسي.