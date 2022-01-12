شاهد: كوكايين وهيروين بمئات الكيلوغرامات.. صيد ثمين للشرطة الكرواتية بقيمة 17 مليون يورو

عرضت الشرطة الكرواتية الثلاثاء كميات معتبرة من المخدرات كانت صادرتها في عمليتين منفصلتين تمتا العام الماضي في ميناء قريب من منتجع دبروفنيك الشهير والمطل على البحر الأدرياتيكي جنوب البلاد.

وقد تم اكتشاف المخدرات بميناء بروس إلى أكتوبر تشرين الأول الماضي وقدرت الكمية المصادرة ب220 كلغ من الهيروين كانت على متن باخرة من أمريكا الجنوبية وتقول السلطات إنها أكبر كمية مخدرات محتجزة في تاريخ البلاد. وبحسب الشرطة فإن كانت مادة الهيروين مخبأة في أوعية حديدية موجودة داخل حاوية على متن السفينة وكان من المفترض أن تجد طريقها إلى أوروبا الغربية.

أما العملية الثانية فيعود تاريخها إلى نوفمبر تشرين الثاني الماضي حيث عثر الغواصون على 61 كلغ من الكوكايين في حاوية موجودة في قعر سفينة قادمة أيضا من أمريكا الجنوبية.

وقد قدرت الشرطة الكرواتية قيمة المخدرات المحتجزة بنحو 17 مليون يورو.