euronews_icons_loading
مقتل 24 شخصاً وإجلاء الآلاف من منازلهم بفعل الفيضانات في البرازيل

استمرت الأربعاء الفيضانات المدمرة والانهيارات الأرضية بفعل السيول التي هطلت على مناطق في البرازيل مما أجبر حوالي 17 ألف شخص على إجلاء منازلهم.

وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً خلال الأيام القليلة الماضية جرّاء الفيضانات بعد هطول أكثر من 400 ميلليمتر من الأمطار في ولاية ميناس جيرايس خلال الأيام العشرة الأولى من 2022.

No Comment المزيد من