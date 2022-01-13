مقتل 24 شخصاً وإجلاء الآلاف من منازلهم بفعل الفيضانات في البرازيل

استمرت الأربعاء الفيضانات المدمرة والانهيارات الأرضية بفعل السيول التي هطلت على مناطق في البرازيل مما أجبر حوالي 17 ألف شخص على إجلاء منازلهم.

وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً خلال الأيام القليلة الماضية جرّاء الفيضانات بعد هطول أكثر من 400 ميلليمتر من الأمطار في ولاية ميناس جيرايس خلال الأيام العشرة الأولى من 2022.