تسببت عاصفة شتوية في تساقط الثلوج بغزارة في بعض أجزاء من شمال وغرب اليابان الخميس. وتراكمت الثلوج بسرعة مما عرقل حركة السيارات. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه خلال ثلاث ساعات، تم تسجيل حوالي 25 سم من الثلوج في مواقع جبلية في محافظة ناغانو ونيغاتا.

ومن المتوقع أن يصل سمك الثلوج المتساقطة إلى 80 سم في محافظتي نيغاتا وجونما و70 سم في منطقة هوكوريكو. كما تحذر الوكالة من أن الرياح العاتية يمكن أن تخلق عاصفة ثلجية قوية في شمال اليابان، مما يجعل قيادة المركبات شبه مستحيلة.

وتطلب الوكالة من السكان المحليين البقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث اضطرابات في وسائل النقل العام وانهيارات ثلجية.