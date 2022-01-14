بدون تعليق: مهرجان "سورفا" في بلغاريا.. احتفالاتٌ راقصة لطرد الأرواح الشريرة

تتواصل في بلغاريا الاحتفالات الراقصة في مهرجان "سورفا" الذي يشارك فيه عدد كبير من الراقصين يرتدون أزياء تنكرية زاخرة بالألوان ومصنوعة يدوياً ويضعون على وجوههم أقنعة غريبة وسط اعتقاد بأنهم في ذلك يطردون الأوراح الشريرة.

ويأتي مهرجان "سورفا" البلغاري تتويجاً للاحتفالات الشتوية التقليدية التي يُعتقد أنها تعود إلى العصور الوثنية، والطقوس التي يشهدها هذا المهرجان تحاكي إلى حد كبير طقوس لحتفالات ما قبل الربيع في بعض الدول المجاورة، كرومانيا وصربيا.