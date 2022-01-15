بدون تعليق: في سريلانكا الأفيال تغزو مكبات النفايات بحثا عن الغذاء

تبحث الأفيال الجائعة عن النفايات في مكبات النفايات وتستهلك البلاستيك والأشياء الحادة التي تضر بجهازها الهضمي في سريلانكا. وشهدت المنطقة التي يقع فيها مكب للنفايات يبعد حوالي 200 كيلومتر عن العاصمة كولومبو نفوق 20 فيلاً خلال السنوات الثماني السابقة بسبب صعوبة ظروف الحيوانات في تلك المنطقة القاحلة، حيث لا تجد الأفيال ما يمكنها التغذي عليه سوى القمامة.

تواجه الأفيال في سريلانكا خطر الانقراض على الرغم من تقديسها من قبل الهندوس في البلاد. وانخفض عددها الأفيال من 14 ألف في القرن التاسع عشر إلى ستة آلاف فيل فقط في عام 2011.