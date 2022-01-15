بدأ مئات الآلاف من الهنود في التوافد على جزيرة في نهر غانغز تحضيراً للاحتفال بعيد غانغاساغار الهندوسي المقدس.
وتزداد المخاوف من تحول الاحتفال إلى بؤرة للإصابات بكوفيد-19 وسط توقعات بحضور حوالي ثلاثة ملايين حاج إلى الجزيرة.
بدأ مئات الآلاف من الهنود في التوافد على جزيرة في نهر غانغز تحضيراً للاحتفال بعيد غانغاساغار الهندوسي المقدس.
وتزداد المخاوف من تحول الاحتفال إلى بؤرة للإصابات بكوفيد-19 وسط توقعات بحضور حوالي ثلاثة ملايين حاج إلى الجزيرة.
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