بدأ مئات الآلاف من الهنود في التوافد على جزيرة في نهر غانغز تحضيراً للاحتفال بعيد غانغاساغار الهندوسي المقدس.

وتزداد المخاوف من تحول الاحتفال إلى بؤرة للإصابات بكوفيد-19 وسط توقعات بحضور حوالي ثلاثة ملايين حاج إلى الجزيرة.