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عيد غانغاساغار الهندوسي

بدأ مئات الآلاف من الهنود في التوافد على جزيرة في نهر غانغز تحضيراً للاحتفال بعيد غانغاساغار الهندوسي المقدس.

وتزداد المخاوف من تحول الاحتفال إلى بؤرة للإصابات بكوفيد-19 وسط توقعات بحضور حوالي ثلاثة ملايين حاج إلى الجزيرة.

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