شاهد: روسيا تزيح الستار عن ملابس رياضييها في أولمبياد بكين

افتتح ستانيسلاف بوزدنياكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية الجمعة مركزا للأدوات الرياضية حيث تم عرض الملابس التي سيرتديها الرياضيون الروس خلال مشاركتهم في أولمبياد بكين للألعاب الشتوية الشهر المقبل.

وقال بوزدنياكوف إن أزياء الرياضيين الروس ستجعلهم "الأكثر شهرة وأناقة" خلال الأولمبياد.

ويشارك الرياضيون الروس تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية عوضاً عن اسم روسيا بسبب العقوبات الرياضية الدولية المفروضة على البلاد بسبب تعاطي عدد من رياضييها المنشطات.