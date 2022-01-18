بدون تعليق: انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي عقب وفاة الإشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي

انتخبت روبرتا ميتسولا، السياسية الديمقراطية المسيحية من مالطا، رئيسة لبرلمان الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لفترة عامين ونصف العام عقب وفاة الإشتراكي ديفيد ساسولي الأسبوع الماضي. وتعتبر ميتسولا ثالث امرأة يتم انتخابها لهذا المنصب.
احتفلت ميتسولا بعيد ميلادها الـ 43 الثلاثاء لتصبح أصغر سيدة تتولى منصب رئيسة البرلمان الأوروبي. وكانت ميتسولا المرشحة الأكثر حظا في البرلمان للفوز بالمنصب وحصلت على 458 صوتًا من أصل 616 صوتًا الثلاثاء.
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