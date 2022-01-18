شاهد: قارب يوزع باقات التوليب مجاناً في أمستردام احتفالاً ببدء موسمها

بدأ "فصل التوليب" كما يعرف في هولندا، فقام منظمون بتوزيع آلاف الباقات من هذه الزهور على المارة الذين التقطوها من على الجسور والأرصفة، كما يظهر الفيديو أعلاه. وأبحر القارب عبر القنوات التاريخية في أمستردام لتوزيع الباقات مجاناً. ولا تعد هذه الزهور التي تتمتع بألوان مختلفة ثمينة في هولندا، إذ يتراوح سعر باقتها بين 3 و5 يوروهات. ويعود السبب في ذلك إلى إنتاجها بكثرة، غير أن سوقها تواجه صعوبة في تصريف الإنتاج خارج البلاد (باستثناء البلاد المجاورة مثل بلجيكا وألمانيا) وذلك بسبب ارتفاع تكلفة النقل.