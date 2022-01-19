منذ ساعات الصباح الأولى، يهرع مواطنون أفغان إلى أفران الخبز المتواضعة في الأحياء الفقير للانضمام لقلة آخرين ينتظرون توزيع الخبز عليهم. ورغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة يتوق الأشخاص المصطفون في الطوابير للحصول على بضعة أرغفة من الخبز تعوض وإن قليلاً من حاجات عائلتهم.
منذ أيلول/سبتمبر، أطلق أستاذ جامعي مبادرة فردية للحصول على تمويل يسمح له بتوزيع المساعدات. وضمن المبادرة نفسها، بدأ السبت حملة لتوزيع عشر أرغفة من الخبز على 75 عائلة لمدة شهر في سبع مناطق مختلفة في كابول. ووزع المتطوعون الثلاثاء الخبز في منطقتين تعدان بين الأكثر فقراً في كابول.
منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في منتصف آب/أغسطس، جمدت الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020. وعلى وقع التردي الاقتصادي وأزمة السيولة الشديدة، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تهدد 23 مليون أفغاني، ودعت مؤخراً إلى تحرير الأموال المجمدة.
No Comment المزيد من
شاهد: عاصفة ثلجية تعصف بالخيام في معسكر للنازحين في سوريا
بدون تعليق: ثوران بركان تونغا يتسبب في حدوث تسرب للنفط على شواطئ بيرو
بدون تعليق: المؤمنون الأرثوذكس في صربيا يسبحون في النهر الجليدي عشية عيد الغطاس
بدون تعليق: مقتل 14 شخصا في الضربات الجوية السعودية الأكثر دموية بالنسبة لصنعاء
بدون تعليق: انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي عقب وفاة الإشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي
شاهد: قارب يوزع باقات التوليب مجاناً في أمستردام احتفالاً ببدء موسمها
بدون تعليق: وصول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو إلى أوكرانيا لمواجهة القضاء
شاهد: إخلاء منازل غمرتها مياه الأمطار الغزيرة في غزة
شاهد: أكبر تجمع لدونالد ترامب بأنصاره منذ أكتوبر - تشرين الأول الماضي
شاهد: مقاتلو طالبان يستخدمون رذاذ الفلفل لتفريق تظاهرة نسائية في كابول
شاهد: مسيرات مناهضة لإجراءات احتواء كوفيد-19 في هولندا
شاهد: لصوص ينهبون قطارات البضائع في لوس أنجلوس دون عقاب
شاهد: جنود بريطانيون في الناتو يتدربون على الغطس في المياه الإستونية الباردة
شاهد: استمرار المسيرات المناهضة لتعدين الليثيوم في صربيا
شاهد: مظاهرات ضد مشروع قانون يمنح الشرطة البريطانية سلطة أكبر لقمع المظاهرات