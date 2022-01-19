منذ ساعات الصباح الأولى، يهرع مواطنون أفغان إلى أفران الخبز المتواضعة في الأحياء الفقير للانضمام لقلة آخرين ينتظرون توزيع الخبز عليهم. ورغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة يتوق الأشخاص المصطفون في الطوابير للحصول على بضعة أرغفة من الخبز تعوض وإن قليلاً من حاجات عائلتهم.

منذ أيلول/سبتمبر، أطلق أستاذ جامعي مبادرة فردية للحصول على تمويل يسمح له بتوزيع المساعدات. وضمن المبادرة نفسها، بدأ السبت حملة لتوزيع عشر أرغفة من الخبز على 75 عائلة لمدة شهر في سبع مناطق مختلفة في كابول. ووزع المتطوعون الثلاثاء الخبز في منطقتين تعدان بين الأكثر فقراً في كابول.

منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في منتصف آب/أغسطس، جمدت الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020. وعلى وقع التردي الاقتصادي وأزمة السيولة الشديدة، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تهدد 23 مليون أفغاني، ودعت مؤخراً إلى تحرير الأموال المجمدة.