بدون تعليق: ثوران بركان تونغا يتسبب في حدوث تسرب للنفط على شواطئ بيرو

تسربت كميات كبيرة من النفط على الشاطئ في مدينة فينتانيلا الساحلية في بيرو نتيجة تشكل أمواج قوية بعد الانفجار البركاني الذي حدث في تونغا، وفقًا لمركز عمليات الطوارئ الوطني. وقال المعهد البيروفي للدفاع المدني في بيان صحفي، إن النفط تسرب الأحد من سفينة كانت تفرغ حمولتها في مصفاة لامبيلا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ بسبب أمواج قوية هزت السفينة فجأة.
وتعمل السلطات البيئية والعاملين في مصفاة بامبيلا على تنظيف النفط من أحد شواطئ العاصمة ليما. تمت السيطرة نسبيا على الانسكاب في غضون ساعات، لكن عملية التنظيف مستمرة. ولم تذكر الحكومة كميات النفط المتسربة لكنها قالت إن السلطات المحلية والفيدرالية تعمل على تطهير الساحل.
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