كعادتهم كل عام، يحيي البعض من الروس الأرثوذوكس عيد الغطاس بالسباحة في المياه المثلجة.

وفي الكاتدرائية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في بلدة كوبينكا قرب العاصمة موسكو، غطس المئات منهم في المياه الجليدية حيث يعتقدون بأن هذا التقليد خلال موسم البرد القارس يمنع الأمراض كما يغفر للمؤمنين خطاياهم.