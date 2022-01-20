شاهد: اليابان تختبر "دوامة جليدية" فوق بحير متجمدة

اختبرت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء دوامة جليدية على أمل أن تصبح نقطة جذب شتوية للسياح مستقبلاً.

وتُصنع الدوامة الجليدية، التي ظهرت لأول مرة في فنلندا، عبر حفر قطر دائري كبير من بحيرة متجمدة لتدور الصفيحة الجليدية في منتصفه مع وجود أشخاص فوقها.

يبلغ قطر الدائرة المقطوعة بالمنشار حوالي 13 متراً وسمكها 40 سنتيمتراً ويقوم العمال بتدوير صفيحة الجليد باستخدام أرجلهم.