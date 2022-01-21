شاهد: الهند حزينة.. بعد نفوق "الأم الخارقة" أشهر أنثى نمر في البلاد

عم الحزن هذا الأسبوع أوساط محبّي القططيات في مختلف أنحاء الهند، بعد نفوق كولاروالي، النمرة التي اشتهرت باسم "الأم الخارقة" نظراً إلى انجابها نحو 30 شبلاً.

وماتت كولاروالي في محمية بينش في ولاية ماديا برادش، عن عمر يناهز 16 عاماً في نهاية الأسبوع الفائت بسبب مشاكل معوية مرتبطة بتقدمها في السن.

وأقام عدد من حراس الغابات مأتماً لها، ووضعوا بقايا في محرقة جنائزية مزينة بأكاليل الزهور لإحراق جثمانها، بحسب للطقوس الهندوسية.