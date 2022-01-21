شاهد: بعد أن ضربت "أسوأ كارثة بيئية" البلاد.. عمليات التنظيف مستمرة في شواطئ البيرو

لا تزال عمليات تنظيف التسرب النفطي الناجم عن ثوران بركان تونغا جنوب المحيط الهادئ مستمرة على طول الساحل بالقرب من منطقة فينتانيلا في العاصمة البيروفية ليما.

والحادث الذي وقع خلال عملية تفريغ ناقلة في مصفاة لا بامبيلا، التي تديرها شركة ريبسول الإسبانية وتزامن مع سلسلة أمواج عنيفة متأثرة بانفجار البركان، أدى بحسب السلطات المحلية إلى حدوث "أسوأ كارثة بيئية" في التاريخ الحديث للبلاد.