تعمل أطقم التنظيف في فينتانيلا البيروفية على تطهير الشواطئ بعد تسرب النفط الناجم عن ثوران بركاني على الجانب الآخر من المحيط الهادئ بالقرب من تونغا. ووصفت السلطات التسرب بأنه أسوأ كارثة بيئية في ليما في الآونة الأخيرة. ويبدو أن عملية إزالة التسرب النفطي الضخم ستستغرق حتى نهاية فبراير-شباط المقبل.
وقالت الحكومة إن الأمواج جرفت فقمات وأسماك وطيورا نافقة إلى الشاطئ في الوقت، الذي تم فيه تعليق أنشطة الصيد في المنطقة. وتعد مياه المحيط الهادي الواقعة قبالة بيرو مصدرا مهما للحياة البحرية والمأكولات البحرية لسكان بيرو. وقالت الحكومة إن نحو ستة آلاف برميل من النفط تسربت من شركة ريبسول الاسبانية للطاقة في المحيط الأسبوع الماضي بالقرب من مصفاة لا بامبيلا.
No Comment المزيد من
شاهد: الثلوج التي طال انتظارها تغطي اسطنبول
بدون تعليق: جهود حثيثة من قبل المتطوعين وأنصار حماية البيئة لرعاية الحيوانات المتضررة على شواطئ ليما
بدون تعليق: سلسلة بشرية في براغ وكييف للتضامن مع أوكرانيا في ظل تصاعد الأزمة مع موسكو
شاهد: نشطاء البيئة يحتشدون في مطار بباريس للتنديد باستخدام الطائرات الخاصة
شاهد: مطالبات بالعدالة لمثليتين جنسياً وجدتا مقطوعتي الرأس والأيدي في المكسيك
شاهد: "قطار الشرق السريع" يسعد قلوب محبي الرحلات الشتوية في تركيا
شاهد: النيكاراغويون يؤدون الرقصات احتفالا بعيد القديس سان سيباستيان
شاهد: أسراب من الطائرات المسيرة تضيء سماء دبي
شاهد: مدينة مغمورة تحت البحر في إيطاليا تكشف عن فسيفساء رومانية قديمة
شاهد: آلاف السودانيين في مسيرات مناهضة للعنف ضد المتظاهرين
شاهد: الهند حزينة.. بعد نفوق "الأم الخارقة" أشهر أنثى نمر في البلاد
شاهد: ظاهرة الشفق القطبي "أورورا" تضيء سماء سانت بطرسبرغ بمزيج من الألوان الخلابة
شاهد: احتفالات عيد الغطاس تلطخها دماء النزاع الأهلي في إثيوبيا
شاهد: اليابان تختبر "دوامة جليدية" فوق بحير متجمدة
شاهد | أهرامات من الأرز لمكافحة نقص إمدادات الغذاء في نيجيريا