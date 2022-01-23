تعمل أطقم التنظيف في فينتانيلا البيروفية على تطهير الشواطئ بعد تسرب النفط الناجم عن ثوران بركاني على الجانب الآخر من المحيط الهادئ بالقرب من تونغا. ووصفت السلطات التسرب بأنه أسوأ كارثة بيئية في ليما في الآونة الأخيرة. ويبدو أن عملية إزالة التسرب النفطي الضخم ستستغرق حتى نهاية فبراير-شباط المقبل.

وقالت الحكومة إن الأمواج جرفت فقمات وأسماك وطيورا نافقة إلى الشاطئ في الوقت، الذي تم فيه تعليق أنشطة الصيد في المنطقة. وتعد مياه المحيط الهادي الواقعة قبالة بيرو مصدرا مهما للحياة البحرية والمأكولات البحرية لسكان بيرو. وقالت الحكومة إن نحو ستة آلاف برميل من النفط تسربت من شركة ريبسول الاسبانية للطاقة في المحيط الأسبوع الماضي بالقرب من مصفاة لا بامبيلا.