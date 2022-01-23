بدون تعليق: جهود حثيثة من قبل المتطوعين وأنصار حماية البيئة لرعاية الحيوانات المتضررة على شواطئ ليما

انضم متطوعون وأنصار حماية البيئة وعمال من حديقة الحيوان في العاصمة بالبيروفية ليما إلى جهود رعاية الحيوانات على شواطئ العاصمة، التي تضررت بشكل كبير من تسرب النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يُعزى انسكاب 6000 برميل نفط إلى موجة الأمواج الناجمة عن ثوران بركان تحت الماء بالقرب من تونغا، مما تسبب في إسقاط ناقلة ريبسول لحمولتها أثناء تفريغها في مصفاة. وقد أعلنت بيرو حالة طوارئ بيئية بسبب الانسكاب النفطي.

وفي شاطئ كافيرو، وهي المنطقة الأولى والأكثر تلوثا بسبب التسرب، جمع المتطوعون جثث الحيوانات النافقة وأمسكوا الحيوانات التي ظلت على قيد الحياة لتنظيفها من الزيوت.

أعلنت الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية إنتشال 51 طائرا من أنواع مختلفة من شواطئ أنكون وفنتانيلا وتشانكاي. ومن بين الحيوانات التي تم إنقاذها، ستة من طيور البطريق همبولت، التي تعدّ من الأنواع المعرضة للخطر والتي تخضع للحماية بفضل قوانين تعتمدها بيرو والتشيلي، وتمّ علاج طيور الغاق وطيور النورس من قبل فنيين متخصصين.