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متاهة الجليد في مينيسوتا

يستفيد سكان مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أقصى حد من طقس الشتاء البارد من خلال الترفيه عن أنفسهم في متاهة جليدية ضخمة في ستيلووتر. وقد تم استخدام أكثر من 2900 كتلة من الجليد لبناء المتاهة الضخمة.

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