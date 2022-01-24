فيديو | عاصفة ثلجية قوية تضرب اليونان وتركيا

ضربت عاصفة ثلجية قوية اليونان في وقت مبكر من يوم الإثنين، رافقتها درجات حرارة متدنية جداً في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة أثينا والعديد من جزر بحر إيجة.

وحذرت السلطات المواطنين من سوء الأحوال الجوية وصعوبة التنقل، مطالبة إياهم بحصر تحركاتهم للحالات الضرورية فقط ليومي الإثنين والثلاثاء، بينما استمر التعليم ولكن عن بعد غالباً.

كان الثلج يتساقط بكثافة وسرعة في وسط أثينا، واستقر على الأعمدة الرخامية للأكروبوليس القديم. وغطت طبقة سميكة من الجليد معظم المدن التركية الأكبر في نفس اليوم.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة في إسطنبول، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة تمتد عبر قارتين: أوروبا وآسيا.

ويقول مركز تنسيق الكوارث في إسطنبول AKOM إن نظام الضغط المنخفض الأيسلندي يقع خلف الجبهة الباردة وأن هطول الأمطار يؤثر على المدينة ومعظم أنحاء البلاد.