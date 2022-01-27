بدون تعليق: إثيوبيون من تيغراي يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا بجنوب افريقيا

تظاهر عدد من الإثيوبيين من منطقة تيغرايان يعيشون في جنوب افريقيا أمام السفارة الأمريكية ومبنى الاتحاد الأوروبي في بريتوريا حيث طالبوا بانسحاب القوات الإثيوبية من تيغراي وإجراء تحقيق دولي مستقل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في المنطقة المضطربة.
تظاهر عدد من الإثيوبيين من منطقة تيغرايان يعيشون في جنوب افريقيا أمام السفارة الأمريكية ومبنى الاتحاد الأوروبي في بريتوريا حيث طالبوا بانسحاب القوات الإثيوبية من تيغراي وإجراء تحقيق دولي مستقل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في المنطقة المضطربة.
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