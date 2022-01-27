بدون تعليق: رومانيا تطلق حملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كوفيد-19

أصبح بإمكان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في رومانيا تلقي التلقيح ضد كوفيد-19 ولهذا الغرض قامت السلطات بافتتاح 219 مركزا لطب الأطفال لضمان عمليات التلقيح. وقد سجلت رومانيا قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 مؤخرا.
وأصبح بإمكان الوالدين أو الأوصياء القانونيين تحديد موعد لتطعيم الأطفال من خلال حجز موعد على منصة التطعيم الوطنية، التي تم استحداثها لهذا الغرض. وقد تمّ تخصيص لقاح فايزر لتطعيم الأطفال. وتم لحدّ الأن حجز أكثر من 3300 موعد.
ويمكن أيضا تلقيح الأطفال وغيرهم دون حجز مواعيد في المراكز المخصصة حيث سيتم إعطاء اللقاحات على فترات تمتد بين 21 يوما. وتعد معدلات التطعيم منخفضة على الصعيد الوطني في رومانيا حيث بلغت 48 في المائة فقط مقارنة بعدد السكان الذي يبلغ 19.5 مليون نسمة.
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