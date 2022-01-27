بدون تعليق: السيارة الطائرة تنشر جناحيها في سماء العاصمة السلوفاكية براتيسلافا

أكملت السيارة ذات الوضع المزدوج أكثر من 70 ساعة من الرحلات التجريبية و200 إقلاع وهبوط، من خلال دوران بزاوية 45 درجة. وتعد أجنحة السيارة الطائرة قابلة للسحب بالكامل وهي مجهزة بمحرك "بي إم دبليو" بقوة 160 حصانا ومروحة ثابتة ومظلة باليستية.
وأعلنت "كلاين فيجن"، الشركة المصنعة للسيارة الطائرة، أن هيئة النقل السلوفاكية قد أصدرت لها شهادة صلاحية للطيران وفقًا لمعايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية. ويبلغ مدى النموذج الأولي الحالي 500 كيلومتر ويتطلب 28 لترًا من الوقود. وتعمل الشركة بالفعل على نموذجها الأولي، والذي سيصل مداه إلى 1000 كيلومتر ويطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.
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