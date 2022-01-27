بدون تعليق: هيئة نزع الألغام التابعة للأمم المتحدة تسعى لإزالة ألغام أرضية في جنوب السودان

بعد عقود من الحرب الأهلية، لا تزال الألغام الأرضية والقنابل غير المنفجرة تلوث مساحات شاسعة من المناطق في جنوب السودان، مما يهدد حياة سكانها وسبل عيشهم.
في قرية جوندوكورو، على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة جوبا، تقوم خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام دون بإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب وغيرها دون هوادة لتأمين حياة المواطنين.
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