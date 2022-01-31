بعد أن اجتاحت أجزاء عدة في شمال أوروبا مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، تسببت العاصفة كوري باصطدام سفينتين يوم الإثنين قبالة السواحل الهولندية المطلة على بحر الشمال. هذا وأدت الرياح القوية إلى اقتلاع أشجار كثيرة في المنطقة وتعطيل حركة المرور. وجاءت العاصفة كوري بعد العاصفة مالك التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل.
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