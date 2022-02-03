شاهد: صور جوية لانزلاق التربة المدمر الذي حصد 22 روحاً في الإكوادور

يظهر مقطع فيديو اتخذ بواسطة "درون" كمية الدمار التي تسبب بها انزلاق للتربة في العاصمة الإكوادورية، كيتو. وغمرت الوحول شوارع وأحياء بأكملها في المدينة التي تدمرت بعض بيوتها ومتاجرها، كما تحطمت السيارات والآليات فيها، بعد أمطار غزيرة ضربتها الإثنين الفائت. وقتل 22 شخصاً على الأقل في الكارثة الطبيعية بحسب ما تقوله السلطات.