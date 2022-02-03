حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته حفلاً موسيقياً للاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة، حيث لاقاه الجمهور والفنانون بتصفيق حار، ومدحوه بسبب "إطلاقه حقبة جديدة من القوة الوطنية"، بحسب ما أفادت به وكالة رسمية.

ونفذت كوريا الشمالية عدة اختبارات نووية هذا العام تحت إشراف كيم جونغ أون نفسه، فيما يراه محللون شكلاً من أشكال الضغط على الولايات المتحدة لإعادة إطلاق المفاوضات التي توقفت خلال عامين من الجائحة، فاقمت حدّة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم وزوجته، ري سول جو، تم الترحيب بهما "بحرارة" بعيد وصولهما إلى مسرح "مانسودي أرت" لحضور الحفل الثلاثاء الفائت.

وخلال الحفل ظهرت عمة الزعيم كيم كيونغ هوي، وذلك لأول مرة منذ نحو عامين، بعد إعدام زوجها، جانغ سونغ تايك، المسؤول الثاني في البلاد، بتهمتي الخيانة والفساد في 2013. وأثيرت الشائعات أيضاً عن إعدامها هي الأخيرة حتى ظهورها في 2020 في حفل نهاية رأس السنة.