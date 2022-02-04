اجتاحت عاصفة ثلجية عدة مدن واقعة في الشرق والغرب الأوسط الأمريكي من بينها مدن شيكاغو وإنديانا. وهطلت كميات كبيرة من الثلوج ما تسبب في إغلاق الطرقات والمرافق العامة. العاصفة الثلجية التي عطلت الحركة كانت مغبة على السكان فيما شكلت بهجة أحد الدببة القطبية في حديقة حيوان بروكفيلد بولاية إلينوي. الدب القطبي استمتع بالثلوج التي غطت الحديقة في منطقة شيكاغو.
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