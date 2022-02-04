بدون تعليق: المنفيون التبتيون في الهند يحتجون على تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين

نظمت مجموعة من الطلاب التبتيين المنفيين احتجاجا الخميس في منطقة دارامسالا، موطن الدالاي لاما في الهند ضد إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. ارتدى أحد المتظاهرين قناعًا يصور الرئيس الصيني شي جين بينغ، بينما جلس متظاهرون آخرون داخل سجن وهمي ووجههم وأيديهم ملطخة باللون الأحمر، مما يمثل ما وصفوه بإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتكبت في التبت ومناطق أخرى.

أطلقت جماعات حقوق الإنسان علر الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في الصين اسم "ألعاب الإبادة الجماعية". وأشارت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إلى مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، ما تنفيه بكين.

يعيش الدالاي لاما في الهند مع أتباعه منذ العام 1959 بعد أن فر من التبت بسبب انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني.